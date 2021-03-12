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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Yoldan geçen genç tekme atarak hırsızın yakalanmasını sağladı

Yoldan geçen genç tekme atarak hırsızın yakalanmasını sağladı

Dükkanda paranın makinede sayılarak hırsıza teslim edilmesi

Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Kuyumcu Dükkanı Özel Güvenlik Görevlisi Sivil Polis 

- Hırsızın kaçması ve kadının ‘hırsız var’ diyerek onu kovalamaya başlaması
- Yolda kaçan hırsıza tekme atılarak yakalanması

( AFYON KARAHİSAR)- Kuyumcudan Bin Euro çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı- Dükkanında Bin Euro çalan şahsı ‘hırsız var’ diyerek yakalattı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde kuyumcu dükkanında Bin Euro çalarak kaçan şahıs yoldan geçen bir gencin attığı tekme sonucu yere düşünce yakalandı. Paranın çalınma anında kuyumcu dükkanının sahibi kadının ‘hırsız var’ bağırması ve şahsın kaçması ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Emirdağ ilçesi Uzun Çarşı’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ile birlikte çarşıda kuyumcu dükkanı işleten Aysun Çelik iş yerine gelen ve kendisinden Bin Euro isteyen Ayhan K., isimli şahsa istediği parayı makinede sayarak verdi. Ardından dövizin TL karşılığını bekleyen Çelik, Ayhan K.’nın kaçmaya başladığını görünce hemen arkasında çıkarak ‘hırsız var’ diyerek bağırıp, kovalamaya başladı.
Ayhan K., kaçarak bölgeden uzaklaşmaya çalışırken o esnada yoldan geçen genç bir şahıs durumu fark edip şüpheli Ayhan K.’ya tekme atarak yere düşürdü. Ardından bölgedeki bir bankanın özel güvenlik görevlisi ile o esnada çevrede devriye gezen sivil polisler Ayhan K.’nın üstüne atlayarak kaçmasını engelleyip, kelepçeleyerek gözaltına aldı. Olayın ardından yakalanan şahsın üstündeki Bin Euro ise dükkan sahibi Aysun Çelik’e iade edildi. Olayın ardından şüpheli Ayhan K., işlemleri sonrası adliyeye sevk edilirken çok sayıda sabıkasının olduğu öğrenildi.
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