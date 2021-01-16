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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yoldan çıkıp ağaca çarpan Ferrari hurdaya döndü: 2 yaralı

Yoldan çıkıp ağaca çarpan Ferrari hurdaya döndü: 2 yaralı

Araç detay

Lyon Bild Aşırı Hız Kışla 

-Vatandaşların bakışları detay
-Çekicinin aracı alışı detay
-Devrilen ağaç

( ANTALYA )- Milyonluk otomobil kısıtlama saatinde ortalığı savaş alanına çevirdi ANTALYA

- Antalya'da içinde iki kişinin bulunduğu lüks spor otomobil yoldan çıkıp orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralıların durumlarınını iyi olduğu bildirildi.
Kaza bugün akşam saat 20:00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı üzerinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Kadir Ö. nün kullandığı ZH-894 175 plakalı lüks Ferrari otomobil aşırı hız ve yerin kaygan olması sebebiyle yoldan çıktı. Lüks otomobil orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Kadir Ö. ve yanında bulunan yolcu Ayhan A. itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar olay yarindeki ilk tedavilerinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle hurdaya dönen ve parçaları çevreye dağılan otomobil ise çağrılan çekiçiyle yoldan kaldırıldı. (ASE-
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