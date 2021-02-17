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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yoldan çıkan tır işyerine girdi: 3 yaralı

Yoldan çıkan tır işyerine girdi: 3 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

-Sağlık ekiplerinden detay
-Vatandaşlardan detay

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoldan çıkan bir tır işyerine girdi. Kazada 3 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Osman Kılınç idaresindeki 31 AFF 454 plakalı tır, yoldan çıkarak Mahmut Bilgili'ye ait işyerine girdi. Yaşanan kazada işyeri sahibi ile birlikte içeride bulunan oğlu Yusuf Bilgili ve Mirza Beydoğan yaralandı. Tır sürücünün de yaralandığı kazada 4 yaralı olay yerine gelen 112 Sağlık Ambulansları ile Doğanşehir Şehit Esra Başaran Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (KA-CÖ-LO-Y
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