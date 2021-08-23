Yoldan çıkan tanker boş arazide alev topuna döndü

-İtfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Cansız bedenin çıkarılmasından görüntü

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( DENİZLİ )- Alev topuna dönen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti DENİZLİ



- Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, karşı şeride geçerek yaklaşık 100 metre ilerledi. Yoldan çıkan tanker boş arazide alev topuna dönerken, sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, Acıpayam ilçesi Antalya-Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çetin Güven (55), idaresindeki 35 NNK 57 plakalı benzin ve mazot yüklü tanker ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Güven yönetimindeki tanker, önce orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Ters yönde yaklaşık 100 metre ilerleyen tanker bariyerleri aşarak şarampole düştü. Alev topuna dönen tankeri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Tankerden yükselen alevlerin çalıları tutuşturması dikkatlerden kaçmadı. İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde alevleri kontrol altına aldı. Sürücü Çetin Güven'in araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olası bir faciayı önlemek amacıyla tankerde bulunan yakıtın boşaltılmasıyla Güven'in cansız bedeni çıkarıldı ve Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

