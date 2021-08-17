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Yoldan çıkan otomobil ters döndü: 2 yaralı
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Yoldan çıkan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Yoldan çıkan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-takla atan otomobilden görüntü
-itfaiye ekiplerinden görüntü
-genel detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce Bahçeşehir mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıktı ters dönerek durdu. Trafik kazasında otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza Düzce Bahçeşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Demetevler istikametinden Düzce kent merkezi istikametine gitmekte olan Yasemin K. idaresindeki 26 ADN 092 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yan yola düşerek ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Elif A., itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. kazada yaralanan sürücü ile yolcuya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. İlk müdahalesinin ardından tedavileri için Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (EB-ALI-
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