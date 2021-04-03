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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yoldan çıkan otomobil bariyerleri yerinden söküp refüje çıktı

Yoldan çıkan otomobil bariyerleri yerinden söküp refüje çıktı

Ambulanstan görüntü

İlk Müdahale Bild Uçan Otomobil Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-ambulansın içinde yaralıdan görüntü
-araçtan görüntü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- TEM otoyolu Düzce gişeler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri yerinden söküp refüje çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, TEM otoyolu Düzce gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beyköy’den Düzce istikametine seyir halinde olan Y. E. idaresindeki 34 NFZ 48 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün TEM otoyolu Düzce gişeler mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında önce kaldırıma, ardından bariyerleri yerinden söküp refüje çıkarak savruldu. Otomobil sürücüsünün kaza yaptığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücü ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bariyerleri parçalayarak refüje uçan otomobil, bölgeye gelen çekici vasıtası ile kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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