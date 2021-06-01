Yoldan çıkan otomobil ağaçları devirdi: 1 yaralı

-Araçta bulunan sürücü ve yolculardan görüntü

-Otomobilin söktüğü ağaçlardan görüntü



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce Tem Otoyolu'nda yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, yol kenarında bulunan ağaçları devirdi. Güçlükle duran araçta 1 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.Ç.’nin kullandığı 34 FD 1257 plakalı Renault marka otomobil, İstanbul istikametine seyir halindeyken Gümüşova rampaları mevkiinde sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarına savruldu. Bir süre sürüklenen otomobil, yol kenarında bulunan ağaçları devirerek güçlükle durabildi. Kazada otomobil içinde hafif şekilde yaralanan H.K.'ya olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince müdahale yapıldı. Yol kenarına savrulan otomobil, çekici ile yoldan kaldırılırken kaza hakkında inceleme başlatıldı. (SA-GY

