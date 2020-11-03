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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Yoldan çıkan halk otobüsü önce refüje çarptı ardından şarampole devrildi: 14 yaralı

Yoldan çıkan halk otobüsü önce refüje çarptı ardından şarampole devrildi: 14 yaralı

olay yerinden görüntüler, halk otobüsü, çarptığı ağaç, detaylar

( GAZİANTEP - 1) GAZİANTEP

Hastane Halk Otobüsü Ölümlü Direksiyon 


- Gaziantep'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan halk otobüsü şarampole yuvarlandı. Halk otobüsünün uçuruma düşerek taklalar atmasını ise yol kenarında bulunan ağaç önledi. Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in karataş mahallesi'nden düztepe mahallesi istikametine gedine ve Düztepe-Tugay hattında yolcu taşıyan Mustafa T. idaresindeki 27 H 0658 plakalı halk otobüsünde Tutluk mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü önce orta refüje çarptı ardından ise yoldan çıkarak, şarampole devrildi. Halk otobüsünün devrildiği yerde bulunan ağaç ise faciayı önledi. Şarampole devrilen halk otobüsün çarptığı ağaç, aracın taklalar atmasını da önlendi. Aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 14 kişi yaralanarak, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi oldu. Öte yandan her yıl ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı yüzlerce kazanın meydana gelmesi nedeniyle ölüm yolu olarak bilinen Tutluk yolunda son bir ayda ise yaklaşık 50 kez maddi hasarlı ve yaralamalı kaza meydana geldiği öğrenildi. (SD-
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