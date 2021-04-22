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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yolda yürüyen kadına laf attı, suratına tekme yedi

Yolda yürüyen kadına laf attı, suratına tekme yedi

Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

İlk Müdahale Polis Hastane Ağrı Merkez Sağlık Ekipleri 

-Yaralının ambulansa alınması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, kadına laf attığı iddiası ile darp edildi.Olay, saat 17.45 sıralarında Müftü Mahallesi, Hamam Üstü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda oturan R.A. isimli şahıs yolda yürüyen bir kadına laf attı. Bunun üzerine kadının yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi, laf atan R.A.'nın suratına tekme attı ve olay yerinden kaçtı. Aldığı darbe sonrası yüzünden yaralanan R.A. için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı R.A.'yı yürüyerek ambulansa bindirdi. R.A., burada yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede yer alan özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri R.A.'yı yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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