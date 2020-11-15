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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Yolda yürüyen genç kızı taciz ettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - TEKİRDAĞ

Yolda yürüyen genç kızı taciz ettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - TEKİRDAĞ

- Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü Tekirdağ 'da yolda yürüyen genç kızı taciz ettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde yolda yürüyen genç kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, G.K. (20) Şeyh Sinan Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada birisinin kendisini takip ettiğini ve sarılmaya çalıştığını belirterek polise şikayette bulundu.Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin E.Ö. (33) olduğunu tespit etti.Evinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Genç Kız Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

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