Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Yolda kayan tır uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu

Yolda kayan tır uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu

olay yeri

İlk Müdahale Jandarma Yağışlı Hava Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-tırdan görüntü
-yola saçılanlar
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da Nallıhan-Mudurnu yolunda yağışlı havada kontrolden çıkarak kayan tır, uçuruma yuvarlanmaktan kaçış rampası sayesinde kurtuldu.Edinilen bilgiye göre, Nallıhan-Mudurnu D140 karayolunun Aynalıkaya mevkiinde 58 SH 526 plakalı sebze yüklü tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı.
Tır, şoförün son manevrası ile kaçış rampasında yan yatarak uçuruma uçmaktan kurtuldu. Tırın devrildiğini gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi tırdan çıkarttı. Yaralılar ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement