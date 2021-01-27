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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yolda kalan sürücüye polis desteği

Yolda kalan sürücüye polis desteği

polislerin aracı itmesi

Sosyal Medya Güvenli Bölge Helal Yunus Polisi Direksiyon 

-bir başka vatandaşın gelip yardım etmesi
-görüntüyü çeken vatandaşın konuşması

( ANTALYA ) - Yolda kalan sürücüye polis desteği- Sürücüyle birlikte aracı itip güvenli bölgeye çektiler ANTALYA

- Antalya'da cadde ortasında stop eden otomobilini iterek yolun kenarına çekmeye çalışan sürücünün imdadına iki yunus polisi yetişti. Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi sitesinde seyir halindeyken biranda stop eden ve tek başına aracını güvenli bölgeye çekmeye çalışan sürücüye yunus timinde görevli iki polis destek oldu. Aracın kapısını açıp bir eliyle direksiyonu tutan ve aynı anda otomobilini itmeye çalışan sürücüyü gören polisler, aracın itilerek güvenli bölgeye çekilmesine yardımcı oldu. Polisleri gören bir vatandaş da onlara yardım etti. Görüntüleri çeken vatandaş " İşte Türk polisimizi herkes görsün helal olsun gurur duydum yolda kalan aracı yunus ekipleri itiyor yardımcı oluyor" diyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. (CE-
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