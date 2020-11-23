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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti

Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti

Görüntü: yolda kalan aracı polislerin itmesi

( BURSA )- Trafik polisi yolda kalan otomobili iterek, sürücüye yardım etti BURSA

Güvenli Bölge Polis Memuru Kamera Trafik Polisi Cep Telefonu 


- Bursa'da, bir polis memurunun trafik ışıklarında arızalanan otomobili ittiği anlar beğeni topladı. Edinilen bilgiye göre, olay Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'ndeki meydana geldi. Orhaneli Kavşağındaki trafik ışıklarında kırmızıda duran otomobil arıza yaptı. Otomobil sürücüsünün yardımına da kavşakta görevli trafik polisi koştu. Polis memuru, otomobili iterek aracı güvenli bölgeye çekmesine yardımcı oldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (HG-İHS)
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