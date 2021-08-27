Yolda gördüğü dağ keçileri ile diyaloğu gündem olmuştu, o anları anlattı

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( TUNCELİ ) ELAZIĞ



- Tunceli’de tuz ihtiyaçlarını gidermek için karayoluna kadar inen dağ keçileriyle yaptığı sohbetin ardından gündem olan Ergün Akdoğan, o anları anlattı. Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yaşayan Ergün Akdoğan, geçtiğimiz pazar günü Tunceli’nin Hozat ilçesine gitti. Akdoğan, Tunceli'nin Hozat ilçesi yolunda koruma altında olan dağ keçileri yola kadar indiğini gördü. Yolu kullanan Ergün Akdoğan, dağ keçilerini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bir anda karşılarında asfaltta tuz ihtiyaçlarını gidermek için karayoluna kadar inen dağ keçilerini gören Akdoğan, cep telefonuna sarılarak o anları kaydetti.

Mee mee diyerek dağ keçilerine seslendi Akdoğan, dağ keçilerini görüntülerken kurduğu diyaloğu sosyal medya da paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Akdoğan, çektiği videoda "Sevgili dostlar görüyorsunuz, keçilerimiz ile beraberim. Gel gel gıdı gıdı gıdı. Bak bana doğru geliyorlar. Gelin Ergün amcanız bakar size, gelin. Mee, meee, meee. Sen çok zayıflamışsın, su içmeyecek misin? Oy benim canım kızım. Gel hele, aramız da 3 yada 4 metre var, maşallah" ifadelerini kullandı. Dağ keçilerini gördüğü zaman duygulandığını ifade eden Ergün Akdoğan, "Hozat’a giderken yol boyunda dağ keçilerini gördüm. Dağ keçilerini görünce duygulandım. Benden kaçmadıklarını gördüm. Öyle bir sevgi vardı ki duygulandım ve video çektim. Bu yüzden dağ keçileri için yol boylarına tuzlama falan yapılmasın. Bu yapıldığı zaman dağ keçilerimiz gelerek yol boyunca tuz yiyorlar. Sürü halinde geldikleri zaman kurt yada ayıların saldırısına uğruyorlar. Bazı insanlarımız ise tuzak hazırlıyorlar. Dağ keçilerimize sahip çıkalım. Hozat'a gittiğime mi sevineyim, keçileri gördüğüme mi sevineyim bilemedim. O anda içimden geldiği gibi konuştum" dedi.

(EB-YRT

