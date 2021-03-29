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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yolda fenalaştı, 112'nin acil müdahalesi ile hayata bağlandı

Yolda fenalaştı, 112'nin acil müdahalesi ile hayata bağlandı

Yere yığılan vatandaş

Acil Servis İlk Müdahale Hastane Market Irak 

-112 ekiplerinin müdahalesi
-Vatandaşın poşeti bırakmaması
-Hastaneye kaldırılması
-Ambulansın gidişi

( BALIKESİR - ÖZEL)- Yolda fenalaşan vatandaşı 112 kurtardı BALIKESİR

- Balıkesir'de yolda yürürken fenalaşarak yere yığılan vatandaşı, 112 ekipleri kurtardı. Kısa sürede olay yerine gelen acil servis ekipleri, sürekli nabız kontrolü yaptıkları hastayı ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Balıkesir'de şehrin en işlek noktalarından birisi olan deve loncası mevkiinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 62 yaşındaki Ümit G., fenalaşarak aniden yere yığıldı. Vatandaşların 112 ekiplerine haber vermesi ile olay yerine kısa sürede gelen acil servis ekipleri yerde yatan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Sürekli olarak nabız kontrolü yapılan vatandaşın marketten çıktığı öğrenilirken, market poşetini de elinden bırakmaması dikkatlerden kaçmadı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaş 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Balıkesir Devlet Hastanesi'nde detaylı muayenesi yapılan Ümit G.'nin epilepsi hastası olduğu öğrenilirken, genel durumunun iyi olduğu açıklandı. (HK-BD-
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