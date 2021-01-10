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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Yolda bir anda karşılarına domuz sürüsü çıktı

Yolda bir anda karşılarına domuz sürüsü çıktı

ARACIYLA İLERLERKEN ÖNÜNDEN GEÇEN DOMUZ SÜRÜSÜNDEN GÖRÜNTÜ

-ENSAR TÜRKER RÖP.

( BURSA )- Yolda önlerine çıkan domuz sürüsünü görüntülediler BURSA

- Bursa'da aracıyla ilerleyen sürücünün önüne domuz sürüsü çıktı. Kaza yapmaktan son anda kurtulan sürücü o anları saniye saniye görüntüledi. Eski Mudanya yolunda oğlu Ensar Türker ile ilerleyen Murat Türker, yolda bir anda karşılarına domuz sürüsü çıkınca ne yapacağını şaşırdı. Baba ve oğlu kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu. Yoldan hızlıca geçip tarlaların içine giren domuz sürüsü kısa sürede gözden kayboldu. Yolda giderken biranda karşılarına domuz sürüsü çıktığını ifade eden Ensar Türker, "Yolda ilerlerken önümüze domuz sürüsü çıktı. Az daha çarpıp kaza yapacaktık. Buralarda domuz sürüsü sık görülmüyor. İlk defa böyle bir sürüyle karşılaştık" dedi.

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