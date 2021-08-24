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Yolcular ayakta, otobüsün sökülen parçaları koltukta
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Yolcular ayakta, otobüsün sökülen parçaları koltukta

Yolcular ayakta, otobüsün sökülen parçaları koltukta

-Düşen reklam panosu

--Ayakta giden yolcular

( İSTANBUL ) - İETT otobüsünde şoke eden manzara- Yolcular ayakta otobüsün sökülen parçaları koltukta- Sefer yapan İETT otobüsünün reklam panosu yolcuların üzerine düştü İSTANBUL

- Arnavutköy-Yenibosna seferini yapan İETT otobüsünün reklam panosu otobüste bulunan yolcuların üzerine düştü. Yolcular ayakta, düşen parçalar koltukta seyahat yaptı. Son zamanlarda arıza veren ve yanan İETT otobüslerinin yanı sıra araçların bakımsızlıktan dökülmeye başlaması da dikkat çekti. İddiaya göre, 36 AY Arnavutköy - Yenibosna seferini yapan İETT otobüsünün sabah erken saatlerde olan seferinde otobüsün üst kısmında reklam alanı olarak kiralanan pano yolcuların üzerine düştü. Reklam panosunun şans eseri boşluğa düşmesi nedeniyle kimse yaralanmadı. düşen parçalar yolcular tarafından koltuğun üzerine konuldu. Son zamanlarda arıza veren ve yanan İETT otobüslerinin yanı sıra araçların bakımsızlıktan dökülmeye başlaması da dikkat çekti. (BT-ZA-
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