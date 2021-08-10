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Yolcu treninin çarptığı motosikletli gençten acı haber
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Yolcu treninin çarptığı motosikletli gençten acı haber

Yolcu treninin çarptığı motosikletli gençten acı haber

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İlk Müdahale Sağlık Ekibi Hemzemin Geçit Cenaze Namazı Motosiklet Sürücüsü 

-Arşiv görüntüler

( MANİSA )- Manisa'nın Salihli ilçesinde dün yolcu treninin çarpması sonucu ağır yaralanan motsikletli genç bugün hastanede hayatını kaybetti MANİSA

- Manisa’nın Salihli ilçesinde yolcu treninin çarptığı motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Ali Erkan, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Salihli’de 45 ZC 3246 plakalı motosikletiyle Fevzipaşa Üst Caddesi'ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ali Erkan (24), Alaşehir’den İzmir yönüne giden 32606 sefer sayılı Uşak-İzmir Bölgesel Ekspresi'nin altında kaldı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Erkan, sağlık ekibince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesine sevk edilen 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Erkan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Salihli’de bir markette çalıştığı öğrenilen Erkan, Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Fatih Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Çukuroba Mezarlığına defnedildiği öğrenildi. (BA-SC-
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