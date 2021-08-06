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Yolcu otobüsünün şoförü, ekmek teknesinin bagajında ölü bulundu
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Yolcu otobüsünün şoförü, ekmek teknesinin bagajında ölü bulundu

Yolcu otobüsünün şoförü, ekmek teknesinin bagajında ölü bulundu

Otobüsten detay

Hastane Cenaze Yolcu Otobüsü Sağlık Ekipleri Ekmek Teknesi 

-Muavinin polise ifade vermesi
-Muavinden detay
-otobüsten detaylar
-Olay yeri ve polis incelemesi
-Hayatını kaybeden şoförün resmi

( ANTALYA )- Şoförün ölümü, seyahat tamamlanmasının ardından genç muavinin kendisini uyandırmaya gelmesiyle ortaya çıktı ANTALYA

- Antalya’da şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü, mola değişimi sonrası uyuduğu bagajda ölü bulundu. Daha önce sağlık sorunları için hastaneye gittiği öğrenilen şoförün ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Olay, Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi 5036 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası yolcu taşıyan bir firmaya ait otobüsün şoförü Yılmaz Atak (59), dün Adana’dan yolcu alıp yola çıktı. Gece 03.00 sıralarında ise mola verip görevini diğer kaptana devreden Atak, otobüsün bagaj kısmına geçip uyudu. Sabah saatlerinde Antalya’ya ulaşıp sokağa park edilen otobüsün muavini, Atak’ı uyandırmak için bagajı açtı. Atak’ın çabaya rağmen uyanmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atak’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcı ve polis incelemesinin ardından Yılmaz Atak’ın cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Daha önce sağlık sorunları için hastaneye gittiği öğrenilen şoförün ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. (SM-
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