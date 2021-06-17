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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yolcu otobüsüne bonzai operasyonu

Yolcu otobüsüne bonzai operasyonu

Köpeklerin bagajda arama yapması

Uyuşturucu Bonzai Köpek Dedektör Köpek 

-Çıkarılan bavul
-Bulunan uyuşturucu

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir otobüsün bagajındaki valizin içinden 10 kilo 479 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Narkotik dedektör köpekler tarafından bulunan bonzai maddesiyle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Manisa genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve nakleden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda dün yapılan operasyonda Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir otobüsün bagajında Narkotik dedektör köpekleri Kiraz ve Carlos eşliğinde yapılan aramada, 10 kilo 479 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili M.Y. ve D.A. isimli 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecekler. (SC-
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