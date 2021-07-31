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Yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

kaza yerinden genel ve detay görüntü,

İlk Müdahale Altın Yolcu Otobüsü Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-otomobil ve otobüsten görüntü,
-detaylar

( ÇORUM )- Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı ÇORUM

- Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir yolcu otobüsü otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, otobüsteki yolcular büyük korku yaşadı. Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Yunus Emre Özel 29 AAJ 029 plakalı yolcu otobüsü Kemallı kavşağında Mahmut Beşiktaş yönetimindeki 06 FAF 04 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attıktan sonra yol kenarına devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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