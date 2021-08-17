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- Yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptı: 4 yaralı
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptı: 4 yaralı

- Yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptı: 4 yaralı

- KAZA YAPAN ARAÇLAR

İlk Müdahale Polis Kırmızı Işık Yolcu Otobüsü Polis Ekipleri 

-- YARALILARA İLK MÜDAHALE
-- YOLUN TRAFİĞE KAPATILMASI
-- YOLUN AÇILMASI
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, D100 Karayolu’nda seyir halindeki yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarpması sonucu minibüste yolcu olarak bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında D100 Karayolu Vakıfgeçitveren mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Ali Demir idaresindeki 37 FG 220 plakalı yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Bayram Yıldız yönetimindeki 14 DF 007 plakalı minibüse çarptı. Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan 2’si çocuk 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan otobüste bulunan yolcular ise, başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti. Kaza sebebiyle D100 Karayolu’nun İstanbul istikameti yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. (FC
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