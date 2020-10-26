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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

- Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

-Kazadan detay

İlk Müdahale Polis Trafik Kazası Yolcu Otobüsü Polis Ekipleri 

--Yaralıdan detay

( SİVAS )- Sivas’ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas’ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı Edinilen bilgilere göre kaza Eğriköprü Mahallesinde meydana geldi. Mahmut Özdemir caddesi üzerinde seyreden T.Y. idaresindeki Ford marka 58 DV 945 plakalı otomobil ile Şehit Melih Çimen caddesi üzerinde seyreden M.Ö. idaresindeki 58 TF 707 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü cadde kesişimin de çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araç içerisinde bulunan Ş.Y. ve Ç.Y. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken yaralıların ağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (OE-
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