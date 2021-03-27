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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı

Olay yerinden görüntü

Ali İl Hastane Karya Yolcu Otobüsü Sulama Kanalı 

-cesetlerden görüntü
-yaralılardan görüntü
-vatandaşlarla röp.
-detay

( DÜZCE -2) DÜZCE

– Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan biri ağır 11 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Düzce’nin Akçakoca ilçesinden Sakarya’nın Kocaali ilçesine seyir halinde Fuat Karagöz idaresindeki 14 AAY 823 plakalı Peugeot marka otomobil, Akçakoca Yeldüzü mevkiinde karşı yönden gelen Ahmet Y. idaresindeki 34 ANB 135 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otobüs bariyerlere çarparken, otomobil sulama kanalına çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri otomobil içerisinde bulunan sürücü Fuat Karagöz ile araçta bulunan Fikret Yaman ve Semiha Uncuoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik kazasında yaralanan biri ağır 11 kişi ise Düzce, Sakarya ve Zonguldak’ta ki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından cesetler Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeni ile uzun süre trafiğe kapalı olan yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.“Biz yolumuzda gidiyorduk, bize çarptı”Otobüs içerisinde bulunan yolcular kaza ile ilgili olarak, “Biz normal yolumuzda gidiyorduk. Araç sollamaya çıktı. Bir anda gelip bize çarptı. Otomobil çok hızlı geliyordu” dedi.
Öte yandan otobüsün içinde 27 yolcu olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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