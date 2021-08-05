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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazadan görüntü

İlk Müdahale Polis Jandarma Trafik Kazası Yolcu Otobüsü 

-Yaralıdan görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu 74. kilometresi Evci mevkisinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yalçın Özcan idaresindeki 34 LB 3940 plakalı otomobil ile Murat Demirci yönetimindeki 61 ABZ 122 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle aracı döndüren otobüs, otomobili yaklaşık 100 metre sürükledi. Otomobil orta refüje savruldu. Olayın 112’ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü Yalçın Özcan(63), Gülbin Özcan(58) ve Fatma Özcan(41) itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslar ile Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Yalçın Özcan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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