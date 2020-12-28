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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

Yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

Genel görüntü

Hastane Jandarma Gesi Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

-Kaza bölgesinden görüntü
-Değişik açılardan görüntü

( HAKKARİ - 2) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis nedeniyle yolcu minibüsüyle tırın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Beşatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 30 AAB 184 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 33 CKB 35 plakalı tır çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Van’a gitmek üzere ilçeden ayrılan minibüsün hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MT-MSA-Y)
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