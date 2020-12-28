Yolcu minibüsü tırla çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı



- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsüyle tırın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Yüksekova-Van kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile tır, yoğun sisten dolayı çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. (MSA-Y)



loading...