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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yolcu minibüsü otomobile çarptı: 5 yaralı

Yolcu minibüsü otomobile çarptı: 5 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde yolcu minibüsünün karıştığı kaza

Acil Servis Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

-Sağlık ekiplerinin yaralılar müdahalesi
-Kaza yapan araçlar
-Detay

( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat’ın Niksar ilçesinde yolcu minibüsünün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Danişment Gazi Bulvarında İsmail A. idaresindeki Ford marka minibüs, aynı yönde seyir halinde olan Muammer K. idaresindeki Renault marka otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüste bulunan yolculardan 5’i yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Niksar Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (Nİ-GF-
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