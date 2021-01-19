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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

- Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

- olay yerinden çeşitli görüntüler

( MANİSA ) MANİSA

Trafik Kazası Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 


- Manisa’nın Akhisar ilçesinde yolcu minibüsü ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Manisa’nın Akhisar ilçesinde Beyoba Mahallesinden şehir merkezine yolcu taşıyan 45 ABC 357 plakalı minibüs ile Salihli’den Akhisar istikametine gitmekte olan 35 U 9772 plakalı otomobilin Gölmarmara kavşağında çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 45 ABC 357 plakalı Muammer Demirel yönetimindeki minibüsün kavşak geçişi sırasında Mahir Solak yönetimindeki 35 U 9772 plakalı otomobille çarpışması sonucu minibüs yan yattı. Minibüs şoförü Muammer Demirel ve 6 yolcu Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve Özel Akhisar Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. (BG-SC-
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