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Yolcu minibüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Yolcu minibüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

Yolcu minibüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kaza yerinden detaylar

Trafik Kazası Yolcu Minibüsü Elektrikli Bisiklet Polis Ekipleri Aydınlatma Direği 

-Ambulanslar detay
-Araçlar detay

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yolcu minibüsü ile elektrikli bisikletin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi ile Soğanpazarı Caddesi kavşağı üzerinde yolcu minibüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan yolcu minibüsü yol kenarında bulunan aydınlatma direğini de devirerek durabildi. Kazada minibüs içerisinde bulunan iki yolcu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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