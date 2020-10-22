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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yola düşen saman balyaları faciaya neden oluyordu

Yola düşen saman balyaları faciaya neden oluyordu

Kaza yapan araç

Jandarma Bild Taş Ocağı 

-Yoldaki saman balyaları
-Olay yerindeki ekipler
-Yoldan geçen araçlar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde seyir halindeki otomobil, başka bir araçtan yola düşen saman balyalarına çarptı. kazada yaralanan olmazken otomobilde ise hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesi arasındaki karayolunun taş ocağı mevkisinde yaşandı. Viranşehir istikametinden Ceylanpınar istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ACF 631 plakalı Hyundai marka otomobil, başka bir araçtan yola düşen saman balyalarına çarptı. Ön kısmında hasar oluşan otomobilindekiler şans eseri yara almadı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, kaza yapan otomobil ile yola düşen saman balyalarını kaldırdıktan sonra trafik akışı yeniden normale döndü. Saman balyalarının düştüğü aracı bulma çalışmaları sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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