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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yola düşen kaya parçaları kaldırıldı, Hakkari-Çukurca karayolu ulaşıma açıldı

Yola düşen kaya parçaları kaldırıldı, Hakkari-Çukurca karayolu ulaşıma açıldı

Karayoluna düşen kayalardan detaylar

Karayolları Jandarma Bild Araç Konvoyu Kar Yağışı 

-Jandarmadan detaylar
-İş makinelerin kayaları temizlemesi

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Köprülü köyü yakınlarında yağışlardan dolayı dağlardan kopan kayaların düşmesi sonucu kapanan karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Hakkari'de etkili olan kar yağışının ardından yerinden kopan kayalar, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerinde bulunan Köprülü köyü civarına düştü. Karayolunda o sırada hiçbir aracın geçmemesi olası bir facianın önüne geçerken, yolda ise zamanla uzun araç konvoyu oluştu. Yolda bekleyen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, karayolları ekipleri ise iş makineleriyle kayaları temizledi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
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