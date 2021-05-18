Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Yola dökülen hidrolik yağ sürücülere zor anlar yaşattı

Yola dökülen hidrolik yağ sürücülere zor anlar yaşattı

Caddeden detay

Temizlik Aracı Polis Barla Direksiyon 

-Araçlar detay
-Kumlardan detay
-Hidrolik yağ detay
-Kumlama çalışması detay
-detaylar

( KOCAELİ -ÖZEL)- Yağda kayan araç kaza yapınca yolda temizlik başlatıldı KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde belediyeye ait temizlik aracından yola akarak yaklaşık 1 kilometrelik alana yayılan hidrolik yağ, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağı temizlemek için ise yolda kumlama çalışması yapıldı.Olay, saat 09.30 sıralarında Gölcük ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir belediyeye ait yol temizleme aracından yola hidrolik yağı aktı. Yaklaşık 1 kilometrelik yola dökülen yağ, kayganlaşması sebebiyle sürücülere zor anlar yaşattı. Bir otomobil ise kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kaza yaptı. İhbarla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir facianın yaşanmaması için yolda önlem alırken, belediye ekipleri ise kumlama çalışması yaptı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement