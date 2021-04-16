Yola devrilen suntalardan son anda böyle kurtuldular

- Ankara Siteler bölgesinde 2 kişi kamyondan yola düşen suntalardan son anda kurtuldu. Ankara’nın Altındağ ilçesi Siteler bölgesinde, sunta dolu kamyon deponun önünde durdu. Durduktan birkaç saniye sonrasında kamyonun kapağının kendiliğinden açılması sonucu suntalar yola dağıldı. Yolda olan 2 kişi suntaların üzerinden atlayarak yara almaktan son anda kurtuldu. Olay yol kenarında bulunan mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.
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