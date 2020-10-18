Yol vermedi diye önce saldırdı sonra silahla üzerine yürüdü



- Bursa'da yol vermeme sebebiyle çıkan kavgada bir otomobilde bulunan 2 kişi, otobüs sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı. Ardından da belinden çıkardığı silahla üzerine yürüdü. Yaşanan korku dolu anlar ise saniye saniye vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, kimliklikleri belirsiz otomobil ve otobüs sürücüsü arasında yol vermeme sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma, otomobildekilerin araçtan inmesiyle kavgaya dönüştü. Araçlarından inen 2 kişi, otobüs sürücüsüne yumruk ve tekmelerle saldırırken, belinden çıkardığı silahla otobüs şoförünün üstüne yürüdü. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı. Taraflar otomobillerine binerek, bölgeden uzaklaşırken olay ise vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. (GB-



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