Yol verme kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi



- Şanlıurfa'da iki grup arasında 'yol verme' tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Sinan B. ile isimleri öğrenilemeyen bir grup arasında iftardan önce yol verme tartışması yaşanmıştı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son bulmuştu. Dün akşam iftar saatine dakikalar kala yol verme tartışmasına karışanlar Sinan B.'nin evinin önüne giderek pompalı tüfekle ateş etmeye başlamıştı. İddiaya göre evdekiler de silahla karşılık verince çatışma yaşandı. Olayda 11 kişi yaralanmıştı. Çıkan silahlı kavgada yaralı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Halil Çetin de doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (SD-



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