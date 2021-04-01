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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yol verme kavgasında bıçaklar ve sopalar konuştu...O anlar kamerada

Yol verme kavgasında bıçaklar ve sopalar konuştu...O anlar kamerada

Güvenlik kamerası

Polis Hastane Sağlık Ekibi Tahkikat Kamera 

-kavga anları
-Yaralıdan detay
-Şüphelilerden detay
-Olay yerinden detay
-Ekiplerden detay

( BURSA -ÖZEL)- Yol verme kavgası kanlı bitti, 300 dikiş atıldı BURSA

- Bursa’da yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi, diğer araçta bulunan 2 şahsı bıçakla ve sopa ile yaraladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan 2 şahsın vücuduna yaklaşık 300 dikiş atıldı. Olay anı ise kameralara yansıdı.Merkez Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 32 yaşındaki Onur A. ve yanındaki Harun C. araçlarıyla iş yerine giderken dönüş yaptı. Bu sırada yoldan geçmeye çalışan ve içinde 2 kişinin bulunduğu bir araç kornaya basarak geçmek istedi. Yol vermek isteyen Onur A., karşı tarafla tartışmaya başladı.
Yol vermesine rağmen diğer sürücü ve yanındaki arkadaşı araçlarından inerek Onur A. ile Harun C.'ye tekme tokat vurmaya başladı.
Yanlarında bulunan sopa ve bıçakla saldıran şahıslar, Harun C. ve Onur A.'yı yüzünden, boynundan ve kafasından yaraladı.Kavga anı kameralardaKavga anı ve karşı taraftan gelen otomobildeki iki kişinin kaçma anları anbean kameralara yansıdı. Şikayet üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.300 dikiş atıldıEmniyet birimlerince olay yerinde şüpheli 2 gözaltına alınırken, yaralanan iki genç ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaralı 2 kişiye yaklaşık 300 dikiş atılırken, şüpheli şahıslar ise emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.Yaralı Onur A. verdiği ifadede, “Karşı şeritte yanımızdan geçen bir araç kornaya bastı. Ben de aracım ile dükkanın önünden çıkmak için trafik sıkışık olduğundan durdum. Bu sırada bir daha kornaya bastılar, geri manevra yaptım. Daha sonra araçlarından inerek hakaret ettiler. Ardından saldırdılar. Çeşitli yerlerimizde bıçak yaralarımız var” dedi.
Olay alakalı tahkikat devam ediyor.
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