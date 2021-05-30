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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Yol verme kavgası kanlı bitti

Yol verme kavgası kanlı bitti

olay yerinden görüntü

Hastane Bisiklet Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-yaralı şahıstan görüntü
-yakalanan şahıslardan görüntü
-suç unsurunun polislere teslimden görüntü

( DÜZCE ) - DÜZCE

- Düzce'de yol verme tartışmasında motosikletli kuryeyi bıçaklayıp kaçan şahıslar, polis ekiplerince yakalandı. Olay, Düzce Şerefiye Mahallesi Çoban Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bisiklet ile ilerleyen O.Ç. ve M.Ç. ile motosikletli kurye N.S. arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Şahıslar arasında sözlü tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. O.Ç. yanında getirdiği bıçak ile N.S.’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, 2 şahsı bölgeden çok uzaklaşmadan yakalayarak, olay yerine getirdi. Yaralı N.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, şahıslar ise gözaltına alındı.
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