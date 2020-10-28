Yol ortasında kavga kameralara yansıdı

-- Olayın yaşandığı yerden aktüel detaylar



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Gaziantep’te iki aile arasında çıkan kavga kameralara yansıdı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle yatıştırdı. Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesinde iddiaya göre, kız kaçırma meselesinden dolayı husumetli olan iki aile karşılaştı. Sözlü başlayan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların güçlükle yatıştırdığı kavga sonrası otomobiline binip uzaklaşmak isteyen taraflardan bir tanesinin önünü kesilince olaya polis müdahale etti. Yol ortasında çıkan kavga ise cep telefonu kameralara anbean yansıdı. (RY-SD-



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