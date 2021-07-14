Yol kenarındaki yaralı köpeği kurtaran acil tıp teknisyeni konuştu: “Asıl kahramanlık hayvanlara müdahale etmek değil, onların o duruma düşmesini engellemektir”

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( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Yolda yaralı halde bulduğu köpeğe müdahale ederek hayatını kurtaran 112 Acil Tıp Teknisyeni Hakan Erbilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerçek kahramanlığın yol kenarındaki hayvanlara müdahale etmek değil, onları o duruma düşürmeyi engellemek olduğunu söyledi.



Afyonkarahisar’da yolda bir aracın çarptığı ve ölüme terk edilen yaralı köpeğe 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Ambulansla hastaneden dönen ekipler, Bolvadin ilçesindeki çevreyolunda yolda yatan bir köpek gördü. Ayağı kırıldığı tespit edilen yavru köpek, hemen ambulansa alınarak en yakın 112 Acil Servis İstasyonu’na götürüldü. Adeta seferberlik ilan eden sağlık görevlileri, köpeğin kırılan ayağına karton ve tahta çubuktan atel yaptı. 112 Acil Tıp Teknisyeni Hakan Erbilgin gazetecilere yaptığı açıklamada, vaka dönüşü küçük köpeği yaralı halde gördüklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Vaka dönüşü yol kenarında küçük yavru bir köpek gördük. Yol kenarına doğru geçmeye çalışıyordu. Yaralı olduğunu anladık ve ambulanstaki tıbbi malzemeler ile yavru köpeğin tedavisini yapmaya çalıştık. Gerekli müdahalesini yaptık, travmaya maruz kalmış. Muhtemelen araç çarpmış ve arka bacağında kırıklar mevcuttu. Biz mesleğimizden dolayı bölgenin en ücra köşelerine vakalara gidiyoruz ve birçok arazide yol kenarında hayvan ölümleriyle karşılaşıyoruz. Bunların bu şekilde bizim müdahale ederek yardımcı olmamız çözüm değil. Hayvanlara müdahale etme yetkimiz de yok zaten. Daha profesyonel şekilde korunaklı barınaklarda sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamak gerekiyor. Yani asıl kahramanlık yol kenarında hayvanlara müdahale etmek değil. Bence asıl kahramanlık onların o duruma düşmesini engellemeye çalışarak, gerekli olanakları sağlamak olduğunu düşünüyorum.” Öte yandan geceyi 112 Acil Servis İstasyonu’nda geçiren yaralı köpek, tedavisinin devamı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesi’ne teslim edildi. (MT-Y)

