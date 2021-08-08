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Yol kenarındaki şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Yol kenarındaki şüpheli poşet fünye ile patlatıldı

Yol kenarındaki şüpheli poşet fünye ile patlatıldı

Trafiğe kapatılan cadde

Polis Bomba İmha Uzmanları Fünye Polis Ekipleri Yaya Trafiği 

-Olay yerine sevk edilen polis ekipleri
-Bomba imha uzmanlarının olay yerine gelmesi
-Bomba uzmanın özel elbise giymesi
-Şüpheli poşetin kontrollü patlatma anı
-Genel detay

( KONYA ) - KONYA

- Konya’da bir alt geçidin girişinde yol kenarında duran şüpheli poşet fünye ile patlatıldı. Poşet içerisindeki kutudan boş pet şişeler çıktı. Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi Mobilyacılar Alt Geçidi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt geçit girişindeki bariyerler yanında siyah bir poşetin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler alt geçidi bir süreliğine trafik akışına kapattı. Bir süre sonra olay yerine bomba imha uzmanları geldi. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli poşeti kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı. Parçalanan poşetim içerisinden boş pet şişeler çıktı. Daha sonra cadde yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı. (İHA-FM-
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