Yol kenarındaki rögara düşen adam ayağından yaralandı



- Hatay’ın İskenderun ilçesinde yol kenarında üzerinde mazgal demiri ile kaplı rögar çukuruna düşen 53 yaşındaki adamın ayağı kırıldı. Edinilen bilgiye göre; Kaza, akşam saatlerinde Sakarya mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 53 yaşındaki Mustafa K. isimli şahıs evine gitmeye çalıştığı sırada kaldırım ile yol kenarı arasından geçen yağmur ve sel sularının rahat gitmesi için yapılan üzeri mazgal demiri ile örtülü rögar kanalın açık olan kısmını fark etmeyerek yaklaşık 1 metrelik kanalın içine düştü. Çevredekiler ve çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılan Mustafa K.nın sağlık ekipleri tarafından ayağında kırık olduğu saptanarak tedavisi için hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (NCT-Y



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