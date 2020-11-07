Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yol kenarındaki anne ve yavru yaban keçileri ilgi odağı oldu

Yol kenarındaki anne ve yavru yaban keçileri ilgi odağı oldu

yaban keçileri

Keçi Allah Mermi 

-röportaj
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi'ndeki asfalt kenarında otlayan yaban keçiler doğanın güzellikleri olarak adlandırılıyor. Yoldan geçen sürücüler anne ve yavru yaban keçileri görünce durup izleyip yollarına öyle devam ediyorlar. Fuat Demir, “Yusufeli’nden gelirken Ormanağzı köyünde yol kenarında yaban keçileri gördük. Arabamızı park edip doya doya baktık inşallah av sezonda bunlara kimse mermi atmaz bunlar doğamızın harikası” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı