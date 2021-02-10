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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Şahsın cansız bedeni

İlk Müdahale Emniyet Şeridi Avcılık Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ve sağlık ekipleri
-Çevreden detay

( BURSA )- Yol kenarında silahla vurulan erkek cesedi bulundu BURSA

- Bursa'da silahla vurulduktan sonra yol kenarına atılmış erkek cesedi bulundu. Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Çukurca Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçmekte olan vatandaşlar yol kenarında yatan erkek şahsın tepki vermemesi üzerine polis ve sağllık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın öldüğünü belirlemesi üzerine polis ekipleri emniyet şeridi ile çevrede tedbir alarak yolu araç trafiğine kapattı. Ekipler şahsın üzerinden çıkan kimlikle 41 yaşındaki Murat Bahadır olduğunu belirledi. Polis ekipleri cinayetle ilgili araştırma başlatırken, Murat Bahadır'ın cansız bedeni Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. (HG-
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