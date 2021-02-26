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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Olay yerinden görüntü

Karahisar Kadın Cesedi 

-Jandarmanın yolu kapatmasından görüntü
-Ekiplerin inceleme yapmasından görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde kadın cesedi bulundu. Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında henüz kimliği bilinmeyen bir kadın cesedi bulundu. Yol kenarında bulunan kadının bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilirken Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgun kaldırıldı.
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