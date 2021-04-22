Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yol kenarında işçilerin bulduğu çantadan silah ve şarjör çıktı

Yol kenarında işçilerin bulduğu çantadan silah ve şarjör çıktı

- EKİPLERİN ÇANTALARDA İNCELEME YAPMASI

İnşaat Malzemesi Polis Ekipleri İnşaat İşçileri Bulduk Irak 

-- ÇANTALARIN KARAKOLA GÖTÜRÜLMESİ
-- ÇANTAYI BULAN İŞÇİ İLE RÖP

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, inşaat işçilerinin yol kenarında buldukları 2 çantadan birinden 1 silah ile 3 şarjör çıktı. Edinilen bilgiye göre, Karaçayır mahallesinde bulunan bir inşaatta çalışan işçiler iftar için mola verdikleri sırada yol kenarında bırakılan 2 çanta gördüler. İftar dönüşü çantaların aynı yerde olduğunu gören işçiler durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Şüpheli çantaların bulunduğu yere gelen polis ekipleri, açtıkları çantalardan birisinde 1 silah ile 3 şarjör ve havalı çivi tabancası buldu. Çantaların kime ait olduğunu belirlemek için çalışma yapan ekipler silahın üzerindeki seri numarasından ruhsat bilgisine ulaştı. Silahın sahibine ulaşan ekipler şahsı arayarak silahını bir yerde unutup unutmadığını sordu. Vatandaşın dalgınlıkla çantalarını ve içindeki silahı yol kenarında unuttuğunu söylemesi üzerine ekipler çantaları Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezine götürdü. Yol kenarındaki çantaları bulan işçilerden Süleyman Dede, “eve geçerken yolda çanta olduğunu gördük. Üzerimizi değiştirip geri gelirken çantaların yine burada olduğunu gördük. Sonra durumu polis ekiplerine bildirdik. Birinde inşaat malzemesi mermi tabancası vardı. Diğerinde de silah var” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement