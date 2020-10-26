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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yol kenarında bomba düzeneği bulundu

Yol kenarında bomba düzeneği bulundu

patlayıcının kontrol kalemi ile kurcalanması

( ŞANLIURFA )-Bomba düzeneğine kontrol kalemi ile müdahale-İşçiler yolun kenarında bomba düzeneği buldu ŞANLIURFA

Plastik Patlayıcı Jandarma Bomba İmha Uzmanları Bomba Düzeneği Cep Telefonu 


- İşçiler, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan karayolunda bilye ve demir parçaları ile güçlendirilmiş bomba düzeneği buldu. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan karayolunda yaşandı. İddiaya göre Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde çalışan Mesut A. isimli işçi, elektrik arızasını gidermek için arkadaşlarıyla birlikte Beyazkule İşletmesine ait araziye gitti. Araçtan inen işçi, yol kenarında şüpheli bir poşet olduğunu görünce ayağıyla dokundu. Poşetin ağır olduğunu gören işçi, elindeki kontrol kalemiyle kurcalayınca içerisinde koli bandına sarılı pil, bilye, demir parçaları ve kablolar olduğunu fark etti. Ekiplere haber verdi Poşetteki malzemenin bomba düzeneği olabileceğini düşünen işçi, Tigem’de Güvenlik Birimlerine haber verdi. Olay yerine giden güvenlik birimleri, çevredeki işçileri uzaklaştırıp jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak bomba imha uzmanlarını çağırdı. Ekipleri, yaptıkları incelemede poşette bilye ve demir parçaları ile güçlendirilmiş plastik patlayıcı olduğunu belirledi. Patlayıcı düzeneği fünye yardımıyla kontrollü bir şekilde patlattı. Kontrol kalemiyle müdahale kamerada Öte yandan poşeti bulan işçilerden birinin elindeki kontrol kalemiyle kurcalaması cep telefonuyla kaydedildi. (Şİ-SD-
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