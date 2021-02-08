Yol kenarına bırakılan siyah torbalar fünye ile patlatıldı

-olay yerindeki polisler ve ambulans

-siyah torba

-bomba imha uzmanları

-torbanın fünye ile patlatılması

-torbanın içindeki malzemeler

-yolun yeniden trafiğe açılması



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da yolun iki tarafına bırakılan siyah torbalar fünye ile patlatıldı. Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi yakınlarından geçen çevre yolu üzerinde yaşandı. Seyir halinde olan sürücüler, trafik ışıklarının olduğu bölgede yolun her iki tarafına konulmuş iki tane siyah naylon torba gördü. Torbalarda bomba olabileceğinden şüphelenen sürücüler, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak bomba imha uzmanlarını çağırdı. Bölgeye tedbir amaçlı ambulans da sevk edildi. Olay yerine giden bomba imha uzmanları, torbaları fünye ile patlattı. Yapılan incelemede torbaların içerisinde çöp ve toprak olduğu belirlendi. Trafiğe kapanan yol yeniden açıldı. (Şİ



loading...