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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yol kavgasında birbirlerine dehşeti yaşattılar...Silahlar bıçaklar havada uçuştu

Yol kavgasında birbirlerine dehşeti yaşattılar...Silahlar bıçaklar havada uçuştu

Bıçakla saldıran yaşlı kadın

Yaşlı Kadın Amatör Kamera Jandarma Kamera Amatör 

-Ateş edilmesi
-Çığlık sesleri

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolu kullanma meselesinden çıkan kavgada bıçak ve silahlar konuştu.
Dehşet anları vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.Olay, dün Cumaköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kendilerine ait tapulu arazinin yol olarak kullanıldığını ileri süren vatandaşlar, bölgeyi kullanan başka bir grup ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine bıçak çeken yaşlı bir kadın, karşı gruba saldırdı. Diğer grupta bulunan bir kişi ise silahını çıkartarak ateş etti. O anlar ise amatör kameralara saniye saniye yansıdı.Olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, jandarma inceleme başlattı.
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