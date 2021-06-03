Yol inşaatı sırasında yapılan patlatmada facianın eşiğinden dönüldü: 2 yaralı

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( ARTVİN )- İki kişinin yaralandığı olayda korku dolu anlar yaşandı ARTVİN



- Artvin’in Yusufeli ilçesinde yol çalışması sırasında patlatılan kaya parçaları ev ve arabalara isabet etti. İki kişinin yaralandığı olayda korku dolu anlar yaşandı. Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj inşaatı kapsamında yapılan yol ve viyadük çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sırasında yapılan patlatmalar bölge halkını tedirgin ediyor. İlçenin Erdemler Mahallesi Yıkıklar mevkiinde dün akşam saatlerinde yol inşaatı yapan bir şirket tarafından kontrollü patlatma yapıldı. Patlatmada kaya parçaları alt bölümde bulunan ev ve arabalara isabet etti. Patlatmada sırasında arabasının içinde bulunan Nurettin Taşçı ile evinin kapısında oturan eşi Sümbül Taşçı’nın ev ve arabalarına kaya parçaları isabet ederken olayı yara almadan atlatırlarken, yoldan geçen Vakkas Bayram ve Mehmet Keleş ise düşen kayalarının yere teması sonrası seken parçaların vücutlarına isabet etmesiyle yaralandılar. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara müdahale ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin “Erdemler Mahallesi yol çalışmasında yapılan patlatmada zarar gören hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlar ile yaptığımız görüşmeler sonucunda zarar gören hemşerilerimizin maddi manevi zararları ilgili firmalar tarafından karşılanacak. Bundan sonra ilgili yol güzergahında patlatmalı herhangi bir çalışma yapılmayacak. Meydana gelen ihmal nedeniyle zarar gören hemşerilerimizin hakları, hem idari hem de adli merciler nezdinde takip edilecektir” ifadelerini kullandı. (AG-ÖS-Y)

